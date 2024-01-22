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Кубанцев предупредили о новом обмане через СБП

Мошенники представляются представителями маркет-плейсов, сообщают об акциях на товары и просят оплатить покупку по QR-коду.

Новая схема мошенничества проводится через систему быстрых платежей. Потенциальным покупателям интернет-магазинов звонят и предлагают скидку на товар, добавленный в корзину. При этом оплатить покупку нужно через СБП — по QR-коду, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При переводе средств покупатель не сможет вернуть деньги обратно.

МВД рекомендует общаться со службами поддержки онлайн-магазинов исключительно на официальных сайтах и приложениях, а также не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями и розыгрышами, если они опубликованы не на сайте интернет-магазина.