Кубанцев предупредили о новом обмане через СБП

Новая схема мошенничества проводится через систему быстрых платежей. Потенциальным покупателям интернет-магазинов звонят и предлагают скидку на товар, добавленный в корзину. При этом оплатить покупку нужно через СБП — по QR-коду, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
При переводе средств покупатель не сможет вернуть деньги обратно.
МВД рекомендует общаться со службами поддержки онлайн-магазинов исключительно на официальных сайтах и приложениях, а также не переходить по ссылкам, которые заманивают акциями и розыгрышами, если они опубликованы не на сайте интернет-магазина.