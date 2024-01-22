В 7 крупнейших городах Челябинской области до 26 января введен режим «черного неба»

В семи крупнейших городах Челябинской области до вечера пятницы введен режим «черного неба», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«В приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ», — говорится в комментарии синоптиков.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями с 20.00 22 января до 20.00 26 января в Челябинске, Карабаше, Коркино, Аше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске объявляется предупреждение о НМУ первой степени.
Согласно требованиям законодательства, во время действия НМУ предприятия должны снизить выбросы на 15−20% от установленных нормативов, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.