Медведь в Самарском зоопарке с удовольствием снял угощения с елки

Судя по опубликованному видео, ранее утро в конце января у медведя Умки началось неторопливо. Хищник прошелся по вольеру и остановился у новогодней елки, на которую повесили крупные морковки и баранки. Медведь с удовольствием позавтракал, не обращая внимания на съемку.