Медведь в Самарском зоопарке с удовольствием снял угощения с елки

В Самарском зоопарке животные продолжают с удовольствием радоваться зимним дням. Медведь Умка решил поиграть с новогодней елкой.
Судя по опубликованному видео, ранее утро в конце января у медведя Умки началось неторопливо. Хищник прошелся по вольеру и остановился у новогодней елки, на которую повесили крупные морковки и баранки. Медведь с удовольствием позавтракал, не обращая внимания на съемку.
Напомним, также сотрудники зоопарка сняли на видео повзрослевшего львенка по кличке Алтай. Он показал самарцам, как продуктивно начать свой день.