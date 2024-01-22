Башкирия заняла 38-е место в преступном рейтинге страны. Данные приводит РИА «Рейтинг».
Так, по данным в 2023 году в республике зафиксировали 127,9 преступлений на 10 тыс. человек. При этом количество особо тяжких преступлений выросло сразу на 13,6% — до 36,9 на 10 тыс. жителей.
Выше рейтинг заняли: Ульяновская область (98,1 преступлений на 10 тыс. жителей), Чувашия (109,8), Марий Эл (123,5).
В тройку лидеров по низкой преступности вошли: Чечня (14,6 преступлений на 10 тыс.), Ингушетия (40,8) и Дагестан (43, 7).
Аутсайдером рейтинга стала Республика Коми, имеющая на 10 тыс. жителей 213, 2 преступлений.