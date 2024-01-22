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Башкирия заняла 38-е место в преступном рейтинге страны

Количество особо тяжких преступлений выросло сразу на 13,6%.

Башкирия заняла 38-е место в преступном рейтинге страны. Данные приводит РИА «Рейтинг».

Так, по данным в 2023 году в республике зафиксировали 127,9 преступлений на 10 тыс. человек. При этом количество особо тяжких преступлений выросло сразу на 13,6% — до 36,9 на 10 тыс. жителей.

Выше рейтинг заняли: Ульяновская область (98,1 преступлений на 10 тыс. жителей), Чувашия (109,8), Марий Эл (123,5).

В тройку лидеров по низкой преступности вошли: Чечня (14,6 преступлений на 10 тыс.), Ингушетия (40,8) и Дагестан (43, 7).

Аутсайдером рейтинга стала Республика Коми, имеющая на 10 тыс. жителей 213, 2 преступлений.

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