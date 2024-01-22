Объявлено о выбросах в Омске во время режима «черного неба»

«20 января 2024 года содержание сероводорода составило 1,1 ПДК в Центральном АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязнения атмосферного воздуха был низкий», — заявили в Обь-Иртышском УГМС.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 21 января 2024 года, в Омске объявлялся так называемый режим «черного неба».
Метеорологи называют его режимом неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей.
Примечательно, что во вторник, 23 января 2024 года, по данным сервиса визуализации погоды «Вентускай.ком», в Омске утром повысится концентрация угарного газа.