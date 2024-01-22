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У омского министра образования появился фейк

Аферисты пишут коллегам и раздают задания.
Источник: Om1.ru

Зампредседателя правительства региона и министр образования Иван Кротт в своём телеграм-канале рассказал об аферистах, которые от его имени рассылают сообщения с ложной информацией. Кроме того, мошенники создают фейковые аккаунты и ведут переписку с коллегами, давая какие-то задания.

«Призываю быть бдительными и верить только официальным источникам и каналам. Если есть сомнения, лучше звоните мне!».

сообщил Иван Кротт

Министр также пояснил, что номер телефона не менял и пользуется только им. В соцсетях имеет официальные аккаунты, которые сложно перепутать с фейковыми.

Интернет