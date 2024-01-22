У омского министра образования появился фейк

Зампредседателя правительства региона и министр образования Иван Кротт в своём телеграм-канале рассказал об аферистах, которые от его имени рассылают сообщения с ложной информацией. Кроме того, мошенники создают фейковые аккаунты и ведут переписку с коллегами, давая какие-то задания.
«Призываю быть бдительными и верить только официальным источникам и каналам. Если есть сомнения, лучше звоните мне!».
Министр также пояснил, что номер телефона не менял и пользуется только им. В соцсетях имеет официальные аккаунты, которые сложно перепутать с фейковыми.