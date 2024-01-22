Россияне оценили идею переноса столицы из Москвы: результаты опроса

Ранее кандидат исторических наук из Якутии Афанасий Николаев направил в общественную приемную президента РФ открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину включить в свою предвыборную программу пункт о переносе столицы в Иркутск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение нереализуемым.
Согласно результатам опроса, перенос столицы в Иркутск поддерживают всего 3% опрошенных. 30 тысяч респондентов высказались против смены столицы, вне зависимости от предложенных городов и регионов. 65% из них считают, что перенос столицы является бессмысленным, так как Москва является «визитной карточкой» России. Чуть более четверти противников переноса столицы охарактеризовали данную инициативу, как слишком дорогую для бюджета, столько же предложили в качестве альтернативы перевести чиновников в регионы (23% и 29% соответственно). 15% противников изменений полагает, что у Москвы идеальное расположение для столицы.
Городами-лидерами по количеству голосов россиян в пользу переноса столицы стали Новосибирск и Екатеринбург (13% и 8%). 7% опрошенных уверены, что нужно построить новый город и перенести столицу туда. Из тех, кто поддерживает одну из инициатив о смене столицы (всего 46 тысяч участников опроса), почти половина отметила, что главный город страны должен находиться в географическом центре.
По мнению 39%, инициатива о переносе столицы требует поддержки в связи с тем, что население должно равномерно распределяться по стране. Четверть поддерживающих изменения респондентов считает, что решение о переносе положительно скажется на развитии и транспортной доступности «новой столицы». 28% полагает, что раз Россия «разворачивается» на Восток, столицу стоит перенести туда же.
Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail.ru