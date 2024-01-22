Россияне оценили идею переноса столицы из Москвы: результаты опроса

Согласно результатам опроса, перенос столицы в Иркутск поддерживают всего 3% опрошенных. 30 тысяч респондентов высказались против смены столицы, вне зависимости от предложенных городов и регионов. 65% из них считают, что перенос столицы является бессмысленным, так как Москва является «визитной карточкой» России. Чуть более четверти противников переноса столицы охарактеризовали данную инициативу, как слишком дорогую для бюджета, столько же предложили в качестве альтернативы перевести чиновников в регионы (23% и 29% соответственно). 15% противников изменений полагает, что у Москвы идеальное расположение для столицы.