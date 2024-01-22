Почти 4 тысячи лифтов заменили в домах Москвы в 2023 году

Отмечается, что лифты — это оборудование повышенной опасности, поэтому специалисты контролируют соблюдение сроков эксплуатации, проводят проверки технического состояния и в срок заменяют подъемники. Так, с 2018 года лифты в зданиях, которые находятся на счету регионального оператора, меняются после истечения 25 лет без продления срока эксплуатации. Рабочие демонтируют старое оборудование и устанавливают новое. Если же в подъезде дома несколько лифтов, то их заменяют по очереди для удобства жильцов.