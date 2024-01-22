Многоснежье вынуждает диких животных бежать из лесов Ленобласти.

Как напомнили специалисты, при встрече с диким кабаном не стоит его пугать или дразнить. Животное редко нападает по своей инициативе, только если оно не ранено. Также кабаны боятся машин, по этой причине при встрече на проезжей части стоит притормозить и пропустить их.