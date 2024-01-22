Многоснежье вынуждает диких животных бежать из лесов Ленобласти.

Высокий снежный покров, установившийся в лесах Ленинградской области, становится причиной выхода диких животных к населенным пунктам. Погода сказывается как на передвижении, так и на изменения пищевого поведения четвероногих, сообщили 22 января в пресс-службе Северо-Западного Управления Росприроднадзора.
Так, вероятность встретить дикое животное особенно возрастает в зимний период, чаще к людям выходят лисы и кабаны. Последним высокий снежный покров создает трудности в добывании пищи. В результате копытным приходится менять привычный рацион и переходить к потреблению коры, лишайников со стволов деревьев.
Как напомнили специалисты, при встрече с диким кабаном не стоит его пугать или дразнить. Животное редко нападает по своей инициативе, только если оно не ранено. Также кабаны боятся машин, по этой причине при встрече на проезжей части стоит притормозить и пропустить их.
Для Ленобласти появление кабанов вблизи с населенных пунктов стало уже обыденным. Одного из копытных засекла фотоловушка 17 января. Кабан сломал кормушку для птиц, но оставил на месте свои следы и шерсть. Что касается лис, о них чаще рассказывают жители Петербурга. Одну из плутовок 12 января в Приморском районе заметили вороны.