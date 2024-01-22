Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Проезд большегрузов запретили по мосту на Нижегородской ГЭС

Движение транспортных средств общей массой более 15 тонн запретили на мосту Нижегородской ГЭС в Городецком районе региона. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС».

Скорость для всех автотранспортных средств по переправе ограничили до 30 км/ч, минимальная дистанция должна быть не менее 15 метров. Нарушителям грозит штраф. «Нарушение установленных ограничений приводит к повреждению проезжей части и конструкций моста, может привести к аварийным ситуациям, создает угрозу жизни и здоровью автомобилистов», — пояснили в пресс-службе компании.

Напомним, старый Борский мост в Нижегородской области планируется закрыть на капремонт с 20 марта.

Ранее сообщалось, что две дополнительные пары электричек запустят на время ремонта Борского моста.