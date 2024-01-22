Проезд большегрузов запретили по мосту на Нижегородской ГЭС

Скорость для всех автотранспортных средств по переправе ограничили до 30 км/ч, минимальная дистанция должна быть не менее 15 метров. Нарушителям грозит штраф. «Нарушение установленных ограничений приводит к повреждению проезжей части и конструкций моста, может привести к аварийным ситуациям, создает угрозу жизни и здоровью автомобилистов», — пояснили в пресс-службе компании.