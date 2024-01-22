Глава Минздрава Новосибирской области Хальзов назвал самую смертельную болезнь

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов рассказал о важности борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они занимают первое место по смертности. Об этом министр рассказал редакции Сиб.фм.
В рамках этой работы выделяются две ключевые составляющие. В первую очередь, осуществляется борьба с неотложными состояниями, которые могут возникнуть у пациентов. Во вторую, проводится работа с теми, кто пережил острые сосудистые состояния, переходящих в диспансерную группу. Эти пациенты требуют постоянного контроля, лечения и наблюдения для предотвращения повторных катастроф или прогрессии заболевания, прежде всего, инфаркта и инсульта.
«В первую очередь я говорю об инфаркте и инсульте. Если в 2018 и 2019 годах, когда мы только начали заходить в нацпроект, у нас было в регионе всего два сосудистых центра, то на конец 2023 года их будет уже девять. Доступность по оказанию помощи этим пациентам увеличилась в разы, что сказывается на показателях смертности от инфаркта и инсульта».
Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска изучают связь генетики и лишнего веса у женщин.