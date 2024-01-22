Глава Минздрава Новосибирской области Хальзов назвал самую смертельную болезнь

«В первую очередь я говорю об инфаркте и инсульте. Если в 2018 и 2019 годах, когда мы только начали заходить в нацпроект, у нас было в регионе всего два сосудистых центра, то на конец 2023 года их будет уже девять. Доступность по оказанию помощи этим пациентам увеличилась в разы, что сказывается на показателях смертности от инфаркта и инсульта».