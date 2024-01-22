«‎Калининградтеплосеть» опубликовала график отключения горячей воды летом

Ранее сообщали, что весной в Калининграде хотят запустить сервис для оплаты услуг ЖКХ по единой квитанции. Сейчас специалисты актуализируют базы данных потребителей по всему региону. Новая система оплаты коммуналки доступна на сайте «Симплекса» с конца 2023 года. Услугой уже могут воспользоваться жители Янтарного, Пионерского, Правдинского, Ладушкинского, Советского, Мамоновского, Озёрского, Краснознаменского и Нестеровского округов.