«Калининградтеплосеть» опубликовала график отключения горячей воды летом 2024 года. Информацию разместили в телеграм-канале муниципального предприятия.
Горячую воду начнут отключать с 15 мая. Первым на ремонт закроют РТС «Цепрусс» — станция не будет работать до 28 мая. С полным перечнем тепловых источников и графиком отключений можно ознакомиться по ссылке.
В этот период специалисты проводят техническое освидетельствование и испытания сетей на прочность, диагностику, ремонт, перекладку тепловых сетей. Кроме того, меняют и реконструируют оборудование станций, котельных, центральных тепловых пунктов.
Подробный график отключений с привязкой всех многоквартирных домов к тепловым источникам обещают опубликовать позже в социальных сетях предприятия.
Ранее сообщали, что весной в Калининграде хотят запустить сервис для оплаты услуг ЖКХ по единой квитанции. Сейчас специалисты актуализируют базы данных потребителей по всему региону. Новая система оплаты коммуналки доступна на сайте «Симплекса» с конца 2023 года. Услугой уже могут воспользоваться жители Янтарного, Пионерского, Правдинского, Ладушкинского, Советского, Мамоновского, Озёрского, Краснознаменского и Нестеровского округов.