Беларусь готова принять часть соревнований Игр Дружбы

Одной из причин организации подобных состязаний был бойкот Олимпиады-1980 по политическим причинам. Серия соревнований, которая прошла по инициативе СССР, называлась «Дружба-84». Состязания по различным дисциплинам состоялись не только в Советском Союзе, но и на Кубе, в Болгарии, Монголии, ГДР, Чехословакии, Польше, Венгрии и КНДР. В целом в них приняли участие спортсмены из более чем 50 стран.