Беларусь готова принять часть соревнований Игр Дружбы

МИНСК, 22 янв — Sputnik. Беларусь готова принять некоторые состязания Игр Дружбы, речь идет о пяти дисциплинах, заявил первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович в эфире телеканала «Беларусь 5».
Он напомнил, что с 15 по 29 сентября пройдут Игры Дружбы по 25 видам спорта, основные старты состоятся на территории РФ.
«Российская Федерация обратилась к нам, чтобы по пяти видам спорта провести соревнования здесь, в Республике Беларусь. Это гребля академическая, гребля на байдарке и каноэ, современное пятиборье, велотрек, батут. Мы рассматриваем это предложение. Готовы участвовать и болеть за яркие выступления наших спортсменов», — сказал Дорохович.
Он добавил, что помимо Игр Дружбы РФ предложила Минску участвовать в Играх БРИКС, которые состоятся с 11 по 23 июня по 27 видам спорта.
Альтернатива Олимпиаде.
Согласно решению российских властей, Игры Дружбы пройдут в 2024 году в Екатеринбурге и Москве. Финансировать их будут в том числе из бюджета Москвы и Свердловской области.
Похожие соревнования уже проходили около 40 лет назад — как альтернатива Олимпиаде.
Одной из причин организации подобных состязаний был бойкот Олимпиады-1980 по политическим причинам. Серия соревнований, которая прошла по инициативе СССР, называлась «Дружба-84». Состязания по различным дисциплинам состоялись не только в Советском Союзе, но и на Кубе, в Болгарии, Монголии, ГДР, Чехословакии, Польше, Венгрии и КНДР. В целом в них приняли участие спортсмены из более чем 50 стран.