Какие зарплаты на постсоветском пространстве

Среднемесячный номинальный рост зарплат составил 23.7% в Киргизии, 17,1% — в Казахстане, 16,6% — в Армении, на 15,8% — в Белоруссии, на 13,2% — в России. При этом во всех из этих государств выросли и зарплаты в реальном выражении, кроме Казахстана, где они незначительно упали.
Наиболее интересен резкий рост в Киргизии. Больше всего выросли значения зарплат в сферах искусства (на 91,7%), государственного управления и соцобеспечения (на 74,3%) и образования (на 55%). Другие сферы также показали рост, а также увеличение числа рабочих мест, особенно в промышленности. Хотя размер средней заработной платы оказался самым низким в ЕАЭС (357 долларов против 857 в России), за последние годы разрыв сокращается быстрее.
Развитие ЕАЭС во многом связано с положением дел в России. Поскольку после 2022 года в России начала развиваться промышленность, а ее предприниматели начали искать новые рынки и пути транзита, это положительно отразилось на всех ее партнёрах — в первую очередь ЕАЭС.
Развитие России в меньшей степени отражается на странах, не-участниках ЕАЭС. Например, в Таджикистане по итогам 2023 года средняя зарплата составила около 150 долларов, с ростом в 10%. Инвестиционных программ, аналогичным соседней Киргизии, там нет — ни механизма спонсирования промышленных кредитов, ни «Социального контракта» по выделению малых грантов на развитие малого бизнеса, ни чего-то ещё. Есть о чем задуматься.
В 2024 году рост зарплат и благосостояния населения ЕАЭС продолжится. В этом процессе взаимодействие России и Центральной Азии будет иметь решающее значение.
Источник: t.me/eurasiamoldova.