Какие зарплаты на постсоветском пространстве

Наиболее интересен резкий рост в Киргизии. Больше всего выросли значения зарплат в сферах искусства (на 91,7%), государственного управления и соцобеспечения (на 74,3%) и образования (на 55%). Другие сферы также показали рост, а также увеличение числа рабочих мест, особенно в промышленности. Хотя размер средней заработной платы оказался самым низким в ЕАЭС (357 долларов против 857 в России), за последние годы разрыв сокращается быстрее.