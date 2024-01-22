В Казани ввели временный дистанционный режим в школах

В Казани на этой неделе был введен временный дистанционный режим обучения в школах. Это решение было принято с целью снижения трафика на автомобильных и пешеходных дорогах, которые еще не были полностью очищены от снега после недавнего снегопада.
Большинство учащихся остались дома, и школьные коридоры оказались необычайно тихими. Однако, несмотря на отсутствие учеников, администрации учебных заведений продолжили свою работу в обычном режиме.
«Я буквально со своего рабочего места могу подключиться к каждому уроку со своего мобильного телефона элементарно и просмотреть, проводятся ли уроки и насколько качественно проводятся данные уроки. За посещаемостью у нас, конечно, следят учителя-предметники, смотрят, во-первых, по своему журналу, кто подключился к видеоуроку, кто не подключился к нему. Но это не говорит о том, что нам необходима 100% явка на видеоурок. У всех есть свои возможности, у кого-то нет возможности подключаться к виртуальному уроку. Если у ребенка действительно нет никакой возможности подключиться, то данному ребенку даются задания в индивидуальном порядке», — рассказал директор МБОУ «Школа № 51» Рустем Хазеев.
Ситуация затронула не только школы, но и другие образовательные учреждения города.
«Запрещен организованный выезд учащихся за пределы города. Школьные маршруты сегодня также не функционируют. Родителям дошкольников также рекомендовано по возможности не водить детей в детские сады», — отметила заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.
Для детей, которые пришли в школы, были организованы дежурные классы и группы. При хороших погодных условиях образовательный процесс в обычном порядке планируется продолжить завтра, 23 января.
Ранее мы писали, что c началом новой недели жителей Татарстана ожидают значительные изменения погодных условий. По данным Гидрометцентра республики, в понедельник регион погрузится в зимние условия с метелью и снижением температуры.