В Казани ввели временный дистанционный режим в школах

«Я буквально со своего рабочего места могу подключиться к каждому уроку со своего мобильного телефона элементарно и просмотреть, проводятся ли уроки и насколько качественно проводятся данные уроки. За посещаемостью у нас, конечно, следят учителя-предметники, смотрят, во-первых, по своему журналу, кто подключился к видеоуроку, кто не подключился к нему. Но это не говорит о том, что нам необходима 100% явка на видеоурок. У всех есть свои возможности, у кого-то нет возможности подключаться к виртуальному уроку. Если у ребенка действительно нет никакой возможности подключиться, то данному ребенку даются задания в индивидуальном порядке», — рассказал директор МБОУ «Школа № 51» Рустем Хазеев.