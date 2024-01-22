Прямые рейсы из Самары в Республику Коми запустят в конце января 2024

В расписании аэропорта Курумоч зимой появятся новые рейсы. Из Самары запустят прямые авиарейсы в Республику Кому. В конце января 2024 года самолеты начнут летать в Усинск. Об этом сообщили представители одной из авиакомпаний.
С 29 января каждый понедельник воздушные суда перевозчика будут отправляться из Самары в 12:30 и прибывать в Усинск в 16:00. Время в полете составит 4,5 часа. Выполнять рейсы будет авиакомпания UVT aero.
Путешественники могут приобрести билеты по цене около 10,2 тыс. рублей. Они уже доступны в системе заказов авиакомпании. Каждый из пассажиров может взять с собой ручную кладь весом до 5 кг и багаж весом до 10 кг. Перелеты будут осуществляться на самолете Bombardier CRJ200, который вмещает до 50 пассажиров.
Напомним, В Самарской области утвердили перечень субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Так, их Самары на этот год запланированы субсидируемые авиарейсы по 14 направлениям. Общая сумма субсидий составит более 211 млн рублей.