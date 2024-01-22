Прямые рейсы из Самары в Республику Коми запустят в конце января 2024

Путешественники могут приобрести билеты по цене около 10,2 тыс. рублей. Они уже доступны в системе заказов авиакомпании. Каждый из пассажиров может взять с собой ручную кладь весом до 5 кг и багаж весом до 10 кг. Перелеты будут осуществляться на самолете Bombardier CRJ200, который вмещает до 50 пассажиров.