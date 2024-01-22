Количество центров для украинских беженцев в Молдове до конца года сократится наполовину

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. До конца 2024 года в Молдове планируется практически наполовину сократить количество центров временного размещения украинских беженцев, об этом в радиоэфире рассказал министр труда и социальной защиты Алексей Бузу.
По его словам, из 38 действующих в настоящее время центров планируется оставить 13−15, а семьям беженцев необходимо помогать интегрироваться в общество.
«Наш план — до конца 2024 года иметь 13−15 центров временного размещения. Слово “временный” здесь не случайно: это помощь в кризисной ситуации. Идея была в том, чтобы семьи, которые там временно размещены, находились там, пока власти Молдовы не найдут для них возможность долговременного размещения. Это мы пытаемся сделать. Для каждой семьи, для каждого человека оттуда мы определяем альтернативные варианты проживания: в селах, других населенных пунктах», — уточнил министр.
Он назвал и примерную цифру трудоустроенных в Молдове украинских беженцев, подчеркнув при этом, что данные официальные, но в реальности цифра может быть другой.
«В настоящее время трудоустроено очень мало. Из тех цифр, что есть у нас, — примерно 1300 человек. Реальной цифры мы не знаем, так как не все работодатели декларируют факт найма [украинских беженцев]», — отметил Бузу.
На минувшей неделе в Минтруда был заслушан доклад о ситуации с беженцами из Украины в Молдове. Так, в настоящее время в республике находятся более 90 000 украинских беженцев, значительную часть из которых составляют женщины и дети. В качестве основных проблем при трудоустройстве беженцев были названы языковые барьеры, «особенно незнание румынского языка». Согласно представленным данным, 25% опрошенных беженцев в настоящее время трудоустроены, а еще 23% активно ищут возможности трудоустройства. В частности, предпочтение отдается гибкому графику работы, а также вариантам неполной занятости и удаленной работы.
С 1 марта 2023 года беженцы, решившие остаться в Республике Молдова, имеют право запросить временную защиту. Бенефициары временной защиты имеют доступ к мерам и услугам социальной помощи, финансируемым международными организациями, а также пользуются рядом прав, включая доступ к учебе и образованию, трудоустройству без необходимости получения временного вида на жительство с целью работы, доступ к первичной и неотложной медицинской помощи.