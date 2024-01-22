Количество центров для украинских беженцев в Молдове до конца года сократится наполовину

На минувшей неделе в Минтруда был заслушан доклад о ситуации с беженцами из Украины в Молдове. Так, в настоящее время в республике находятся более 90 000 украинских беженцев, значительную часть из которых составляют женщины и дети. В качестве основных проблем при трудоустройстве беженцев были названы языковые барьеры, «особенно незнание румынского языка». Согласно представленным данным, 25% опрошенных беженцев в настоящее время трудоустроены, а еще 23% активно ищут возможности трудоустройства. В частности, предпочтение отдается гибкому графику работы, а также вариантам неполной занятости и удаленной работы.