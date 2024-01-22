В Воронежской области выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваний гриппом и ОРВИ. С 15 по 21 января за помощью к медикам обратились 13601 заразившийся (с 8 по 14 января их было почти на тысячу меньше — 12637). Детей до 14 лет среди них меньше половины — 6300. Доля вирусов гриппа в общем числе причин, вызывающих болезни, — 67,6%.
Санитарные врачи советуют для профилактики чаще мыть руки с мылом, промывать нос солевым раствором (можно использовать просто теплую подсоленную воду из расчета одна столовая ложка соли на литр воды). Также не забывайте чаще проветривать комнаты и протирать пыль с мебели, мыть пол. Это создает неблагоприятные условия для жизни вирусов. И, конечно, лучше избегать скопления людей. А если надо пойти в оживленное общественное место, не забудьте надеть маску.