В Воронежской области выросло число заболеваний гриппом и ОРВИ

Санитарные врачи советуют для профилактики чаще мыть руки с мылом, промывать нос солевым раствором (можно использовать просто теплую подсоленную воду из расчета одна столовая ложка соли на литр воды). Также не забывайте чаще проветривать комнаты и протирать пыль с мебели, мыть пол. Это создает неблагоприятные условия для жизни вирусов. И, конечно, лучше избегать скопления людей. А если надо пойти в оживленное общественное место, не забудьте надеть маску.