В Ростовской области прогнозируют ледяные дожди с 25 января

Ветер в основном обещают около 5−10 м/с, но иногда порывы могут достигать 12−14 м/с. Ночью температура может колебаться от −5 до −10, к утру по западной половине региона ожидается повышение до 0 и −3 градусов, днем будет от −2 до +3 (к слову, в течение двух предыдущих дней на Дону ожидаются морозы до −18 градусов).