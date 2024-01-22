В Ростовской области прогнозируют ледяные дожди с 25 января

С 25 января Ростовскую область вновь могут накрыть ледяные дожди. Об этом можно судить по прогнозу синоптиков.
Ночь на четверг пройдет без существенных осадков, но уже днем местами по региону ожидаются «небольшие и умеренные дожди с мокрым снегом». В связи с этим возможна гололедица на дорогах.
Ветер в основном обещают около 5−10 м/с, но иногда порывы могут достигать 12−14 м/с. Ночью температура может колебаться от −5 до −10, к утру по западной половине региона ожидается повышение до 0 и −3 градусов, днем будет от −2 до +3 (к слову, в течение двух предыдущих дней на Дону ожидаются морозы до −18 градусов).
Предположительно, осадки с мокрым снегом могут сохранится до воскресенья, 28 января. Такую погоду прогнозируют как на юге, так и на севере региона.