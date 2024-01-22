Ждем мощные снегопады: синоптики рассказали о новой волне морозов в Крыму

Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, начало недели на полуострове будет морозным. В некоторых районах даже выпадет снег, а отметки на термометре в ночь на 23 января покажут от 4 до 9 градусов со знаком минус. Во вторник погода почти не изменится, но уже в среду, 24 января, температура днем поднимется до +6 градусов и даже выглянет солнце.