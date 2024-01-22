Ждем мощные снегопады: синоптики рассказали о новой волне морозов в Крыму

Несмотря на то, что крымчане ждали снежную сказку в Новый год, метель и морозы настигли полуостров немного позже. С середины января в Крыму царит антициклон с осадками и температурой ниже нуля. Однако, по словам синоптиков, в середине недели температура воздуха вновь поднимется до +7, но ненадолго.
Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, начало недели на полуострове будет морозным. В некоторых районах даже выпадет снег, а отметки на термометре в ночь на 23 января покажут от 4 до 9 градусов со знаком минус. Во вторник погода почти не изменится, но уже в среду, 24 января, температура днем поднимется до +6 градусов и даже выглянет солнце.
— 24 января мы ожидаем ясную погоду с плюсовой температурой. Но 25 января в Крым придет североатлантический циклон с дождями и мокрым снегом. К выходным на полуострове вновь похолодает, — отмечает синоптик.
Напомним, крымчане еще не успели оправиться от недавней стихии, во время которой выпало треть месячной нормы осадков. Больше всего от непогоды досталось Севастополю и Ялте — там 19 января затапливало дома и размывало дороги. Пришлось даже эвакуировать людей. Над этим работали сотрудники коммунальных и экстренных служб. Они всю ночь устраняли последствия непогоды. Позже по поручению губернатора Михаила Развожаева был создан оперативный штаб.