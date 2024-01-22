Южноуральцам сообщили о повышении платы за капремонт

Жителей Челябинской области предупредили о том, что в феврали они получат квитанции за оплату капремонта в многоквартирных домах с новыми цифрами. Взнос за капремонт многоквартирного дома подорожает до 11 рублей 80 копеек за квадратный метр.
«Дело в том, что выросла предельная стоимость работ, — объяснила первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова. — Взметнулись вверх цены и на строительные материалы. Рост составил 5,3%, это индекс-дефлятор по строительной отрасли. Эти индексы утверждает и корректирует Минэкономразвития Российской Федерации. В нашем регионе сумма взноса соответствует среднему платежу по стране. К слову, в Москве и Екатеринбурге, эти платежи гораздо выше».
Рост тарифа призван обеспечить экономическую устойчивость регоператора капремонта. По информации регионального минстроя, размер предельной стоимости по каждому виду работ также будет увеличен по специальной формуле. Это делается для того, чтобы обеспечить скорость и качество ремонта.
Таким образом, Челябинская область планово выходит на экономически обоснованный уровень программы капремонта многоквартирных домов, которая рассчитана на 30 лет. В итоге примерно к середине 2030 годов, тариф достигнет своей предельной величины и составит 25 рублей за квадратный метр.
«В 2014 году, когда региональную программу ещё только утверждали, произвели расчет экономически обоснованного взноса, — прокомментировал генеральный директор Регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Виктор Тихоненко. — В 2014−15 годах минимальный взнос варьировался от 8 рублей до практически 18 рублей по некоторым муниципальным образованиям».
Он пояснил, что для квартиры площадью 50 кв.м. взнос в этом году увеличивается ровно на 30 рублей.
«Это цифра не большая, — заявил Тихоненко, — по сути это одна поездка на общественном транспорте».