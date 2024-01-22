Южноуральцам сообщили о повышении платы за капремонт

«Дело в том, что выросла предельная стоимость работ, — объяснила первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Людмила Алпатова. — Взметнулись вверх цены и на строительные материалы. Рост составил 5,3%, это индекс-дефлятор по строительной отрасли. Эти индексы утверждает и корректирует Минэкономразвития Российской Федерации. В нашем регионе сумма взноса соответствует среднему платежу по стране. К слову, в Москве и Екатеринбурге, эти платежи гораздо выше».