Гигантское пятно на Солнце готово выстрелить по Земле прямой наводкой

Влияние приближающейся бури только усилится, если «вдогонку» полыхнет еще и вспышка из AR3559. Как опасаются американские специалисты. Да еще прямой наводкой, как и выброс накануне. Метеозависимые люди это наверняка почувствуют. Возможны помехи в радиосвязи. Не исключены северные сияния на широте Москвы.