Гигантское пятно на Солнце готово выстрелить по Земле прямой наводкой

Небольшое пятно, образовавшееся на Солнце несколько дней назад, разрослось, увеличилось в три раза и превратилось в гигантское скопление пятен — активную зону AR3559. Площадь пятен такова, что в них запросто бы утонули 10 Земель. Их видна даже без телескопа (сквозь затемненное стекло).
Пятна развернулись в нашу сторону и грозят пальнуть прямой наводкой — потоками заряженных частиц и электромагнитным излучением. Вероятность «залпа» высока — по оценкам американского космического агентства (NASA) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration — NOAA), на указывает нестабильное «бета-гамма» магнитное поле в области пятен.
Пятна, грозящие мощными вспышками, развернулись в сторону Земли.
И NASA, и NOAA прогнозировали магнитные бури уровня до G2, вызванные корональные выбросами, случившимися накануне после примерно двухнедельного затишья, на 21.00 МСК 22 января. Российские специалисты отодвигают начало бури на 06.00 23 января. Но тоже ждут.
Влияние приближающейся бури только усилится, если «вдогонку» полыхнет еще и вспышка из AR3559. Как опасаются американские специалисты. Да еще прямой наводкой, как и выброс накануне. Метеозависимые люди это наверняка почувствуют. Возможны помехи в радиосвязи. Не исключены северные сияния на широте Москвы.