Сильный ветер и метель: дороги закрыты в трех областях Казахстана

В Алматинской области на автодороге «Алматы — Шелек — Хоргос» км. 24−254, уч. пункт взимания платы-гр. Жетысуской обл. — 230 км. В Жетысуской области на автодороге «Ушарал — Достык» км. 84−184, уч. ст. Коктума-ст. Достык — 100 км. В Западно-Казахстанской области закрыты участки двух автодорог: «Чапаево — Жалпактал — Казталовка» км. 0−213 уч. п. Чапаево-п. Казталовка — 213 км, «Атырау — Уральск» км. 189−371, уч. гр. Атырауской обл. -с. Чапаево — 182 км.