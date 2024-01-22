Скончался народный артист Узбекистана Тургун Азизов

Любовь к театральному искусству с ранних лет, постижение секретов актёрского мастерства и постоянная работа над собой сделала Тургуна Азизова выдающимся актёром узбекского театра. Т. Азизов сыграл главные роли почти в 200 спектаклях. Как режиссёр он поставил такие спектакли, как «Скорпион из алтаря» Абдуллы Кадыри, «Чимилдик» Эркина Хушвактова, «Машраб» Эркина Хушвактова, «Семь криков в океане» Алехандро Касона.