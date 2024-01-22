В возрасте 89 лет скончался народный артист Узбекистана Тургун Азизов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.
Любовь к театральному искусству с ранних лет, постижение секретов актёрского мастерства и постоянная работа над собой сделала Тургуна Азизова выдающимся актёром узбекского театра. Т. Азизов сыграл главные роли почти в 200 спектаклях. Как режиссёр он поставил такие спектакли, как «Скорпион из алтаря» Абдуллы Кадыри, «Чимилдик» Эркина Хушвактова, «Машраб» Эркина Хушвактова, «Семь криков в океане» Алехандро Касона.
Тургун Азизов оставил неизгладимый след в искусстве кино, снявшись более чем в 30 фильмах. Он сыграл Бакира Назарова в фильме «Очарован тобой» и Эмира Насрулло в фильме «Одна среди людей».