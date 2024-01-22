Бесплатную пересадку введут в общественном транспорте Алматы

«Наиболее эффективный способ организации маршрутной сети подразумевает наличие одной пересадки при поездке. Для подавляющего большинства пассажиров это будет означать, что автобусы будут ходить чаще, и даже с одной пересадкой поездка будет короче и более предсказуемой. При этом мы планируем, что уже в следующем году будет введен пересадочный тариф, и пересадки в рамках одной поездки будут для пассажиров бесплатными», — рассказали в акимате Алматы.