Бесплатную пересадку введут в общественном транспорте Алматы

Мастер-план — стратегический документ, который определяет главные направления совершенствования транспортной инфраструктуры Алматы. Он позволит на практике реализовать принцип «город для людей», заявили в акимате.
Основная задача мастер-плана — переключение жителей Алматы с личного транспорта на общественный. К слову, транспортный каркас предусматривает пересадки. В акимате ответили, не скажется ли эта практика на удорожании стоимости поездок в общественном транспорте города.
«Наиболее эффективный способ организации маршрутной сети подразумевает наличие одной пересадки при поездке. Для подавляющего большинства пассажиров это будет означать, что автобусы будут ходить чаще, и даже с одной пересадкой поездка будет короче и более предсказуемой. При этом мы планируем, что уже в следующем году будет введен пересадочный тариф, и пересадки в рамках одной поездки будут для пассажиров бесплатными», — рассказали в акимате Алматы.
Также здесь добавили, что в рамках внедрения транспортного каркаса запланировано проведение линии ЛРТ до аэропорта.
Напомним, в мае этого года правительство Казахстана утвердило генеральный план города. Транспортный каркас плотно связан с пространственным развитием города и опирается на него.
Создание инфраструктуры транспортного каркаса потребует от пяти до семи 7 лет. В управлении городской мобильности отметили, что пилотным коридором выбран участок проспекта Райымбека протяженностью около 17 километров от пр. Абая (район рынка «Барлык») на западе до ул. Пушкина. Его реализация начнется в 2024 году.
Внедрением транспортного каркаса занимается управление городской мобильности при поддержке проектного офиса акимата Алматы.
Ранее эксперты потребовали внести корректировки в генплан по застройке Алматы. Они высказали мнение, что новый документ лишь защищает интересы застройщиков и никакой пользы для города не несёт.