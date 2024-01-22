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Что делать при землетрясении, рассказали в ДЧС Алматы

В ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. Отметим, алматинцы почувстовали толчки около полуночи, передает корреспондент NUR.KZ.

Необходимо продумать заранее 10 простых шагов при землетрясении.

  • Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  • Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  • Отойдите от мебели, окна, люстры.
  • Найдите надежное крепкое укрытие:

если вы на верхних этажах займите место в углу капитальных, несущих стен;

  • Покиньте помещение (в многоэтажных домах- после прекращения толчков)
  • Отключите воду, газ электричество.
  • Возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее).
  • Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  • Будьте готовы к повторным толчкам.
  • Окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.