В Молдову пришла весна: Резкое потепление станет аномальным для января — но уже на выходных снова снег и морозы

Так, в центре и на юге страны выпадут осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя. В центре страны температура будет колебаться от +1 до −2 градусов. На юге днем будет до +3 градусов, а ночью температура воздуха опустится до −2 градусов. На севере будет холоднее всего, а небо облачным. Термометры покажут −3 градуса днем и до −8 градусов ночью.