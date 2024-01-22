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В Молдову пришла весна: Резкое потепление станет аномальным для января — но уже на выходных снова снег и морозы

Рассказываем о погоде, которую обещаю синоптики в ближайшие дни.
Сейчас в Вашингтоне: +2° 5 м/с 41% 774 мм рт. ст. -1°
Источник: Комсомольская правда

Итак, рассказываем о погоде в Молдове в ближайшие дни.

Значит так: сначала будет осень с дождем, потом весна с теплом, а потом снова зима (даже со снегом).

И все это в течение недели.

А как же лето?

Мужайтесь, люди, уже скоро!

Так, в центре и на юге страны выпадут осадки в виде мокрого снега и небольшого дождя. В центре страны температура будет колебаться от +1 до −2 градусов. На юге днем будет до +3 градусов, а ночью температура воздуха опустится до −2 градусов. На севере будет холоднее всего, а небо облачным. Термометры покажут −3 градуса днем и до −8 градусов ночью.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в Республике Молдова январь — самый холодный месяц в году. Среднемесячная температура воздуха колеблется в пределах −2,5 градуса на юге и −4,5 градуса на севере.