В акимате Алматы сделали заявление по точкам сбора

«Настоящим информируем, что в каждом районе города работают точки сбора населения при ЧС. Зачастую это организации образования, соответствующие самым строгим строительным нормам и правилам: школы, детсады, колледжи, вузы. Все данные о пунктах размещены на платформе 2ГИС Алматы. При вводе в поисковике приложения “пункт приема пострадавшего населения”, на картах отобразятся все имеющиеся пункты сбора для жителей. Такие данные имеются и на официальных сайтах ДЧС города Алматы и районных акиматов. В настоящее время сотрудники районных акиматов уже находятся в точках сбора. Также сообщаем, что все стационары, организации родовспоможения, скорая медицинская помощь работают в штатном режиме. Просьба не распространять ложную информацию. Все данные будут распространяться только на официальном сайте ДЧС города Алматы», — говорится в сообщении.