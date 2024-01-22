Огромные пробки, цены на такси взлетели: что происходит в Алматы из-за землетрясения

По информации полиции, общественный порядок в городе не нарушен.
«Полицией Алматы приняты меры по обеспечению правопорядка в городе. Уплотнено количество нарядов патрульной полиции, организовано патрулирование жилых массивов участковыми инспекторами полиции», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что с целью обеспечения пропускной способности дорог и во избежание заторов инспекторы патрульной полиции перешли на ручное регулирование дорожного трафика.
Полиция Алматы призывает граждан, покидая свои квартиры и дома, запирать двери.
Тем временем, на заправках и автодорогах скопилось большое количество автомашин.
Вместе с тем, в социальных сетях сообщается, что таксисты подняли цены от 10 до 20 тысяч тенге за одну поездку.
Также в социальных сетях опубликовали видео, на котором в одном из жилых домов в подъезде на стенах появились трещины.
По данным Сети сейсмических станций МЧС РК, землетрясение произошло 23 января 2024 года в 00:09. Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Позже стало известно о повторных толчках.