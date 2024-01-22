Кричать про себя: алматинцы в эвакопунктах начали шутить про землетрясение

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Алматинцы, которые прибыли в пункт приема пострадавшего населения в школе гимназии № 54 имени Панфилова, почти не обратили внимания на надпись, которую, по-видимому, сделал остроумный шутник.
Эвакопункт, по словам корреспондента Sputnik Казахстан, расположен в центре города, на Арбате.
«Люди постепенно приходят с детьми. Многие принесли с собой домашних животных», — поделился он.
Землетрясение зарегистрировали в 00.09 часов на границе Казахстана и Кыргызстана, в Алматы подземные толчки ощущались как 5-балльные.
Многие жители мегаполиса эвакуировались в спешке и некоторое время находились на улице, где стоит легкий, но морозец.
Акимат развернул пункты сбора при землетрясении, куда, собственно, и приходят люди, опасающися повторных толчков.