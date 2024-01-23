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Глава ДЧС Алматы успокоил горожан, но не разрешил им вернуться домой

Начальник департамента по ЧС Алматы Нурлан Атыгаев заявил, что сейсмообстановка в городе спокойная.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Начальник департамента по ЧС Алматы Нурлан Атыгаев заявил, что сейсмообстановка в городе спокойная.

Тем не менее, он не дал тех самых особых распоряжений, которые бы позволили алматинцам вернуться домой.

Атыгаев напомнил, что в городе развернуты пункты приема пострадавшего населения — эти здания сейсмоустойчивы.

Кроме того в акимате работает оперативный штаб под руководством акима города.

Эпицентр землетрясения, которое заставило жителей и гостей Алматы выйти на улицы города среди зимней ночи практически раздетыми, по данным института сейсмологии, находился на границе Казахстана и Кыргызстана.

В Алматы подземные толчки оценили на 5 баллов.

Спасатели, пожарные, медики и полиция Алматы работают в усиленном режиме.