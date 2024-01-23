Землетрясение в Алматы: астанчане засыпали ДЧС звонками

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Несмотря на то, что подземные толчки ощущались в Алматы, жители казахстанской столицы уже через десять минут после землетрясения буквально завалили Управление кризисных ситуаций ДЧС Астаны звонками. Об этом сообщили в акимате Астаны.