Землетрясение в Алматы: астанчане засыпали ДЧС звонками

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Несмотря на то, что подземные толчки ощущались в Алматы, жители казахстанской столицы уже через десять минут после землетрясения буквально завалили Управление кризисных ситуаций ДЧС Астаны звонками. Об этом сообщили в акимате Астаны.
«Поступило более 30 звонков от жителей столицы по вопросам землетрясения», — говорится в сообщении.
По каждому такому звонку, подчеркнули в акимате, оперативно направили спасательные подразделения. Спасатели на местах провели визуальные осмотры зданий и сооружений.
Они не подтвердили факты землетрясения, не обнаружили пострадавших.
«Землетрясения в Астане не было, это были последствия землетрясения, которое произошло в 264 км от Алматы», — констатировали в акимате Астаны.
Для спокойствия столичных жителей развернут оперативный штаб, организована горячая линия по телефонам 24−51−47 и 24−51−71.