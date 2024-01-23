Двойной погодный удар «зарядит» по Приморью в ближайшие дни — даты

В начале недели активный циклон, смещающийся над акваторией Японского моря, принес в Приморский край значительное ухудшение погоды.
По информации Примпогоды (18+), во вторник, 23 января, в крае продолжится снег различной интенсивности. На дорогах ожидается снежный накат и заносы.
Во вторник, 23 января, температура на большей территории края станет еще ниже на 1−5 градусов.
В среду, 24 января, циклон начнет движение на восток. В результате этого количество снега будет снижаться.
В четверг, 25 января, осадки прекратятся. Максимальные температуры станут выше на 1−4 градуса.
Во Владивостоке во вторник и среду сохранится сильный ветер. Температура будет от −21°С до −14°С. В четверг ветер начнет утихать. Воздух станет теплее на 1−3 градуса.