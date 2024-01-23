В Хабаровске 23 января снежно, похолодает днем до −15

В Хабаровске 23 января ожидается небольшой снег, ночью столбик термометра в пределах −21 −23, днем −15 −19, ветер северный 6−11 м/с. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», снежно будет на юге края и в центральных районах, в Советско-Гаванском и Ванинском районах прогнозируют умеренный снег. Без осадков на севере региона.