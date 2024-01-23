Ночной мститель: неизвестный во Владивостоке протыкает колеса автомобилей

Инцидент произошел в районе дома по улице Майора Филиппова, 6. На кадрах видно, как из подъезда вышел мужчина и уверенно направился к припаркованным у детской площадки автомобилям. Приморец, озираясь по сторонам, спустил шины транспортным средствам. Неприятный сюрприз владельцы ТС обнаружили лишь к утру.