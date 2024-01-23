Приморье вошло в тройку регионов ДФО с самым низким уровнем преступности

В рейтинге уровня преступности от РИА Новости по регионам России за 2023 год Приморский край стал третьим среди наиболее спокойных в Дальневосточном Федеральном округе.
По всей России Приморье заняло 67-е место. За 2023 год в крае совершили 176,5 преступления на 10 тысяч жителей. Это на 4,4% меньше, чем годом ранее.
Тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году зафиксировали 52,3 на 10 тысяч жителей. Здесь наблюдается прирост: на 2,6% больше, чем в 2022 году.
Самым благополучным по уровню преступности регионом Дальнего Востока стала Республика Саха (Якутия) — 126,4 преступления на 10 тысяч жителей и 35-е место по России. Второе место занял Хабаровский край: 166,2 преступления зафиксировали на 10 тысяч жителей, в общероссийском рейтинге — 59-е место.
Наиболее криминальным регионом ДФО стала Амурская область — 196,3 преступления на 10 тысяч жителей. Самый преступный регион России, судя по рейтингу — Республика Коми, где на 10 тысяч жителей совершили 213,2 преступления. А лидер по благонадёжности жителей — Чеченская Республика, где всего 14,6 преступления на 10 тысяч жителей.