Приморье вошло в тройку регионов ДФО с самым низким уровнем преступности

Наиболее криминальным регионом ДФО стала Амурская область — 196,3 преступления на 10 тысяч жителей. Самый преступный регион России, судя по рейтингу — Республика Коми, где на 10 тысяч жителей совершили 213,2 преступления. А лидер по благонадёжности жителей — Чеченская Республика, где всего 14,6 преступления на 10 тысяч жителей.