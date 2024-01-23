Новая звезда в созвездии Северная корона вспыхнет в небе в 2024 году

В созвездии Северная корона в 2024 году ожидается ярчайшая вспышка звезды Т. Последний раз её полноценная вспышка была зафиксирована 78 лет назад, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Северная корона — небольшое, но красивое созвездие, которое не составит труда найти даже на городском небе. Мне оно больше напоминает перстень с рубином — самой яркой его звездой Альфеккой. T Северной короны — одна из немногих известных повторных новых звёзд. По сути, это бомба замедленного действия, которая вспыхивает с определённым периодом. Будучи неприметной точкой, видимой лишь в телескоп, примерно раз в 80 лет на несколько дней она становится ярче в полторы тысячи раз и грозится затмить своим блеском даже Альфекку, — комментирует астроном-любитель Владимир Наумов.
Как рассказал астроном, подобные вспышки на новых звездах происходят потому, что накопленный на их поверхности водород разогревается до такой степени, что в этом слое начинаются термоядерные реакции, после чего при ещё большем нагревании происходит резкий сброс оболочки, который мы и наблюдаем в виде короткой вспышки.
На новых звездах, против классических, такие явления — большая редкость. Наблюдать и прогнозировать их крайне сложно, потому что сами по себе такие звезды незаметны, с низкой яркостью. Поэтому, как отмечает Владимир Наумов, T Северной короны — настоящее сокровище, за которым надо внимательно наблюдать.
По прогнозам, ожидать вспышки стоит в период с января по сентябрь 2024 года.