Новая звезда в созвездии Северная корона вспыхнет в небе в 2024 году

— Северная корона — небольшое, но красивое созвездие, которое не составит труда найти даже на городском небе. Мне оно больше напоминает перстень с рубином — самой яркой его звездой Альфеккой. T Северной короны — одна из немногих известных повторных новых звёзд. По сути, это бомба замедленного действия, которая вспыхивает с определённым периодом. Будучи неприметной точкой, видимой лишь в телескоп, примерно раз в 80 лет на несколько дней она становится ярче в полторы тысячи раз и грозится затмить своим блеском даже Альфекку, — комментирует астроном-любитель Владимир Наумов.