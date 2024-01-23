Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 23 января

Буша — теперь уже совсем домашний. Это голубь, который живет с котами и попугаем у жительницы ЕАО Татьяны Сунцовой. Она спасла его совсем птенцом. Это случилось больше трех лет назад. Сейчас это — красивая птица, да еще и популярная. Недавно Буша слетал в Москву из Хабаровска для участия в программе на Первом канале.