Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 23 января

Буша — теперь уже совсем домашний. Это голубь, который живет с котами и попугаем у жительницы ЕАО Татьяны Сунцовой. Она спасла его совсем птенцом. Это случилось больше трех лет назад. Сейчас это — красивая птица, да еще и популярная. Недавно Буша слетал в Москву из Хабаровска для участия в программе на Первом канале.
Есть вероятность, что «Самбери» закроется в Хабаровском крае. Торговую сеть выкупит «Магнит» — руководство уже получило на это разрешение от антимонопольной службы. Сначала планируется присвоить треть торговых точек, а потом уже все супер- и гипермаркеты.
Студента из Хабаровска осудят за взятки. Мужчине было уже далеко за 40, когда он решил получить высшее образование. Но, видимо, не рассчитал, что в институте будет большой объем информации. У него образовались долги за две сессии, и закрыть он их решил деньгами. Всего передал три взятки на 65 тысяч рублей.