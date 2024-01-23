В Хабаровске руководство Следкома и горожане обсудили ситуацию с бездомными собаками

Напомним, разбирательство идет в рамках статьи Уголовного кодекса РФ «Халатность» м «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, горожане смогли задать вопросы о причинах гибели мужчины, ходе и результатах расследования, высказать предложения относительно разрешения ситуации, связанной с мерами по отлову и размещению в приютах безнадзорных животных.
В ходе беседы также отметили роль следственных органов в решении вопросов, связанных с возможным изменением действующего порядка по обращению с животными без владельцев. Участники встречи получили разъяснения относительно уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Со своей стороны сотрудники Следкома уточнят перечень мероприятий, которые предложила инициативная группа граждан. В дальнейшем его обсудят в ходе межведомственного взаимодействия по ситуации и принятию действенных мер по обеспечению безопасности горожан.
Отметим также, что на сегодняшний день основная версия произошедшего — человек скончался от укусов собак.