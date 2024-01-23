В Хабаровске руководство Следкома и горожане обсудили ситуацию с бездомными собаками

В ходе беседы также отметили роль следственных органов в решении вопросов, связанных с возможным изменением действующего порядка по обращению с животными без владельцев. Участники встречи получили разъяснения относительно уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Со своей стороны сотрудники Следкома уточнят перечень мероприятий, которые предложила инициативная группа граждан. В дальнейшем его обсудят в ходе межведомственного взаимодействия по ситуации и принятию действенных мер по обеспечению безопасности горожан.