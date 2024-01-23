Пригородные поезда Хабаровска в феврале меняют расписание

В феврале изменится расписание работы шести маршрутов пригородных электричек Хабаровска. В определенные дни электрички будут ходить раньше обычного расписания, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По понедельникам и пятницам 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 февраля поезд № 6862 (6864)/6838 «Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1» опередит график на 1 час 20 минут, поезд поезда № 6803 «Хор — Хабаровск-1» и № 6804 «Хабаровск-1 — Хор» — на 1 час 6 минут, поезда № 6807 «Хор — Хабаровск-1» и поезд № 6808 «Хабаровск-1 — Хор» — на 1 час 11 минут.



Электричка № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1» меняет график работы по вторникам и субботам 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 февраля. В эти дни поезда будут ходить на 50 минут раньше обычного расписания.