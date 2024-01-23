Как взыскать алименты с бывшего мужа, который их не платит?

Если сотрудники Службы не найдут алиментщика в течение года, взыскатель может обратиться в суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим. Это даёт возможность получателю алиментов оформить на ребёнка социальные выплаты от государства, а должник отныне не сможет взять кредит, устроиться на работу. Его выписывают с места жительства, детей можно усыновить без его согласия, имущество передают в доверительное управление, а все доверенности аннулируют. Если алиментщик объявится, ему нужно будет через суд восстанавливать права и документы.