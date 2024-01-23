Как взыскать алименты с бывшего мужа, который их не платит?

Что делать, если супруг отказывается платить алименты и скрывает доходы.
Что делать, если бывший супруг не платит алименты и скрывает доходы, но бывшая жена знает, где он находится? После суда нужно обратиться к судебным приставам.
Главный судебный пристав Кемеровской области, генерал-майор внутренней службы Дмитрий Ткаченко объясняет, что в таких случаях должник объявляется в розыск. Судебный пристав-исполнитель направляет запросы в контролирующие и регистрирующие органы, в кредитные организации, адресные и справочные базы данных. Он проверяет место регистрации нового супруга, опрашивает лиц, проживающих по адресу, родственников, а также запрашивает сведения о бронировании авиа и ж/д билетов, данные о номерах телефонов, в т.ч. привязанных к платежным картам.
Если сотрудники Службы не найдут алиментщика в течение года, взыскатель может обратиться в суд с заявлением о признании его безвестно отсутствующим. Это даёт возможность получателю алиментов оформить на ребёнка социальные выплаты от государства, а должник отныне не сможет взять кредит, устроиться на работу. Его выписывают с места жительства, детей можно усыновить без его согласия, имущество передают в доверительное управление, а все доверенности аннулируют. Если алиментщик объявится, ему нужно будет через суд восстанавливать права и документы.
Если же приставы нашли нерадивого отца, но платить он всё равно отказывается, взыскать могут до 70% его ежемесячного дохода, не выпустить за границу, а также ограничить в управлении автомобилем (только в результате водительских ограничений за 2023 год в Кузбассе 3,8 тыс. должников вернули своим детям 260 млн рублей). Можно и арестовать недвижимость.
"Если родитель не работает и дохода не имеет, пристав выписывает направление в центр занятости и убеждает должника найти работу — из 1 800 получивших направление должников в прошлом году в Кузбассе 130 устроились на работу и стали платить алименты.
За неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев предусмотрена административная ответственность в виде обязательных работ до 150 часов, ареста от 10 до 15 суток или штрафа 20 тыс. рублей. Злостных нарушителей привлекают к уголовной ответственности, которая подразумевает исправительные или принудительные работы до одного года, арест до трёх месяцев либо лишение свободы до одного года", — говорит Дмитрий Ткаченко.