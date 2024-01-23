В Братске намерены наказать учителя школы после конфликта с учеником

Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений прошло в Братске после конфликта учителя и ученика в одной из школ города. Инцидент попал на видео. На кадрах слышно, как женщина называет школьника «мразью» и угрожает физической расправой. В связи с этим на заседании принято решение о наказании педагога в соответствии с ТК РФ и правилами внутреннего распорядка для педагогических работников. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«Мы выслушали обе стороны конфликта не только по произошедшему случаю, но и по тому, как они видят развитие ситуации и готовность взаимодействия в дальнейшем. По итогам встречи даны рекомендации, об исполнении которых речь пойдет на следующем заседании комиссии», — сообщила председатель комитета по образованию администрации Братска Оксана Ефимова.
Ситуация находится на контроле правоохранителей и прокуратуры. Доследственную проверку по факту случившегося начали в СУ СКР по региону.