В Братске намерены наказать учителя школы после конфликта с учеником

Заседание комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений прошло в Братске после конфликта учителя и ученика в одной из школ города. Инцидент попал на видео. На кадрах слышно, как женщина называет школьника «мразью» и угрожает физической расправой. В связи с этим на заседании принято решение о наказании педагога в соответствии с ТК РФ и правилами внутреннего распорядка для педагогических работников. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.