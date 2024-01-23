У жителя Абакана забрали «частное озеро» в Красноярском крае

Захватив территорию, он ограничил доступ людей к воде и требовал с рыбаков плату.
Напомним, в 2005 году районная администрация передала в аренду москвичу эту территорию для «рекреационной деятельности». Через 5 лет путем переуступки новым собственником земли стал житель Абакана.
Летом прошлого года на озере возник конфликт между рыбаками и мужчиной. Он заявил, что владеет этой землей, и поэтому местные должны заплатить за разрешение порыбачить.
«Выяснилось, что ни его денежные притязания, ни само правообладание землей не основаны на законе, — сообщили в прокуратуре. — На земле расположен водный объект федеральной собственности. Само озеро имеет связь с рекой Черештык, которая впадает в реку Ирба, а та — в Енисей. Это означает, что местные чиновники распорядились землей за рамками своих полномочий, в обход согласия федерального собственника. По закону, свободный доступ к земле гарантирован государством».
Прокуратура подала в суд на муниципалитет и владельца участка. Тот постановил вернуть территорию с водоемом в собственность государства, а договор аренды считать отсутствующим. После вступления судебного акта в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение.