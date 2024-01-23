У жителя Абакана забрали «частное озеро» в Красноярском крае

«Выяснилось, что ни его денежные притязания, ни само правообладание землей не основаны на законе, — сообщили в прокуратуре. — На земле расположен водный объект федеральной собственности. Само озеро имеет связь с рекой Черештык, которая впадает в реку Ирба, а та — в Енисей. Это означает, что местные чиновники распорядились землей за рамками своих полномочий, в обход согласия федерального собственника. По закону, свободный доступ к земле гарантирован государством».