В Кузбассе осудят опекуншу, которая била пять детей в антисанитарии

С января 2019 года по март 2023 года обвиняемая из-за личной неприязни систематически била двух 12-летних и трёх 13-летних детей, переданных ей под опеку. В результате дети испытывали физическую боль и психические страдания. Несовершеннолетние обо всём рассказали работникам социального учреждения — их туда поместили, потому что опекунша содержала подростков в антисанитарных условиях.