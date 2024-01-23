В Кузбассе осудят опекуншу, которая била пять детей в антисанитарии

Как сообщает Следственный комитет РФ по Кузбассу, в суд передано дело в отношении 52-летней жительницы Гурьевска, которая жестоко обращалась с детьми. На неё завели два уголовных дела по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
С января 2019 года по март 2023 года обвиняемая из-за личной неприязни систематически била двух 12-летних и трёх 13-летних детей, переданных ей под опеку. В результате дети испытывали физическую боль и психические страдания. Несовершеннолетние обо всём рассказали работникам социального учреждения — их туда поместили, потому что опекунша содержала подростков в антисанитарных условиях.
Со следствием обвиняемая сотрудничала и вину признала. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы. По заявлению прокурора с неё также взыщут денежную компенсацию причинённого морального вреда.