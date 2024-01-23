Чем удивит иркутян погода на текущей неделе

«На этой неделе у нас сохранится антициклональный тип погоды. При этом сам антициклон постепенно разрушается, из-за чего в регионе начнется потепление. В южных районах, в том числе и в Иркутске, особо морозных ночей мы не ждем, да и дневные температуры будут комфортными», — говорит Янькова (цитата ИрСити).