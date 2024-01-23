Чем удивит иркутян погода на текущей неделе

Как рассказала начальник УГМС Юлия Янькова, температура выше климатической нормы будет в ближайшие дни не только в столице Приангарья, но и на большей части территории региона.
«На этой неделе у нас сохранится антициклональный тип погоды. При этом сам антициклон постепенно разрушается, из-за чего в регионе начнется потепление. В южных районах, в том числе и в Иркутске, особо морозных ночей мы не ждем, да и дневные температуры будут комфортными», — говорит Янькова (цитата ИрСити).
Метеоролог отметила, что потепление будет хоть и общим, но неравномерным:
на юге, в том числе в Иркутске, столбики термометров поднимутся всего на два-три градуса; на севере Приангарья уже в первой половине недели будет теплее на 10−16 градусов, чем обычно.
Впрочем, тепло придет в Иркутскую область ненадолго — похолодает уже к выходным. Но не сильно. Даже в Катангском районе морозов сильнее минус 40 градусов не ожидается.