Росстат: средняя зарплата в Красноярском крае превысила 77 тысяч рублей

В Красноярском крае статистики озвучили среднюю заработную плату. Цифры приводит Росстат в своем докладе.
Из документа следует, что средний начисленный заработок в регионе по данным за январь-октябрь 2023 года составляет 77336,3 рубля. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года зарплаты увеличились на 12,4%.
Больше всего зарабатывают в области добычи полезных ископаемых — здесь средний заработок в октябре 2023 года превысил 145 тысяч рублей. Работники обрабатывающих производств в среднем получают 91 тысячу рублей.
Самые невысокие зарплаты зафиксировали в области общепита и гостиничного бизнеса — здесь доходы ежемесячно не превышают 50 тысяч рублей. Также немного получают работники сферы образования и администраторы.
В сентябре-ноябре 2023 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составила 1455,1 тыс. человек, что составляет 62,8% от общей численности населения края.