МО МВД России «Емельяновский» назначили нового начальника

Александр Речицкий в ходе совещания обозначил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками Емельяновского МВД. В первую очередь — подготовка к проведению президентских выборов. Особое внимание требуется уделить контролю за ситуацией в миграционной сфере. Сотрудникам необходимо обеспечить самое тесное взаимодействие с прокуратурой и Следкомом для выявления и предупреждения преступлений и правонарушений. Особыми вопросами остаются пресечение коррупции в деятельности всех должностных лиц, а также экологическая безопасность.