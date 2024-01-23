МО МВД России «Емельяновский» назначили нового начальника

В Емельяновском районе Красноярского края назначили нового начальника МВД. Им стал Игорь Бобурков.
Нового главу МО МВД России «Емельяновский» накануне представил руководитель ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий.
Александр Речицкий в ходе совещания обозначил приоритетные задачи, стоящие перед сотрудниками Емельяновского МВД. В первую очередь — подготовка к проведению президентских выборов. Особое внимание требуется уделить контролю за ситуацией в миграционной сфере. Сотрудникам необходимо обеспечить самое тесное взаимодействие с прокуратурой и Следкомом для выявления и предупреждения преступлений и правонарушений. Особыми вопросами остаются пресечение коррупции в деятельности всех должностных лиц, а также экологическая безопасность.
Отметим, что Игорь Бобурков работает в МВД с 2002 года. Он работал в ГИБДД ОВД по Бирилюсскому району госинспектором дорожного надзора, затем служил участковым уполномоченным и оперативником уголовного розыска. С 2012 года занимает руководящие должности. Награждён ведомственными медалями «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе».
Ранее сообщалось о назначении нового вице-премьера правительства Красноярского края.