Врачи спасли подростка из Находки, удалив опухоль в ходе редкой операции

Редкую операцию провели врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Удалили подростку опухоль. Это редкий случай для подросткового возраста, опасный осложнениями.
13-летний мальчик, играя со сверстниками, получил закрытую травму в области живота. Боль быстро прошла, однако ответственная мать повела сына на обследование. На УЗИ обнаружили опухоль. Мальчика положили в стационар центра специализированных видов медицинской помощи.
«Подтвердилось новообразование мочевого пузырям — редкий случай у детей и подростков, — комментирует детский уролог-андролог центра Ольга Белякова. — Чаще такие патологии встречаются у пожилых людей, а среди детей и подростков до 20 лет вероятность составляет 0.1−0.4%».
«Опухоль грозила большими серьёзными последствиями — от сильного болевого синдрома до прогрессирующих инфекций, а в итоге могла привести к гибели почки», — добавляет врач.
Операцию успешно провели детский уролог Ольга Белякова и уролог Сергей Смольников.
«Наш пациент был достаточно крупный по размерам, поэтому для операции подошла взрослая аппаратура. Это малоинвазивный метод без разрезов, делается под видеоконтролем. Опухоль дифференцировали от здоровых тканей, всё убрали», — добавили медики.