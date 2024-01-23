Врачи спасли подростка из Находки, удалив опухоль в ходе редкой операции

«Подтвердилось новообразование мочевого пузырям — редкий случай у детей и подростков, — комментирует детский уролог-андролог центра Ольга Белякова. — Чаще такие патологии встречаются у пожилых людей, а среди детей и подростков до 20 лет вероятность составляет 0.1−0.4%».