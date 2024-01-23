«Народ бьет тревогу»: последствия ураганного ветра ужаснули жителей столицы ДФО

Последствия ураганного ветра ужаснули жителей столицы ДФО. Видео опубликовали в Telegram-канале Vestiprimorye (18+).
Во Владивостоке ветер разрушил крышу Приморского филиала РАНХиГС. Ночью, 23 января, крышу на входе в учебное заведение унесло порывом ветра. Отмечается, что в этот момент в здании никого не было. Мебель и комнатные растения оказались в плачевном состоянии.
Обстановка во Владивостоке за последние сутки сильно взволновала жителей города: «Какой ужас, хорошо, что там людей не было», «Народ бьет тревогу», «Когда уже это закончится?».