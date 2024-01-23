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«Народ бьет тревогу»: последствия ураганного ветра ужаснули жителей столицы ДФО

Жители разбирают завалы.
Источник: Соцсети

Последствия ураганного ветра ужаснули жителей столицы ДФО. Видео опубликовали в Telegram-канале Vestiprimorye (18+).

Во Владивостоке ветер разрушил крышу Приморского филиала РАНХиГС. Ночью, 23 января, крышу на входе в учебное заведение унесло порывом ветра. Отмечается, что в этот момент в здании никого не было. Мебель и комнатные растения оказались в плачевном состоянии.

Обстановка во Владивостоке за последние сутки сильно взволновала жителей города: «Какой ужас, хорошо, что там людей не было», «Народ бьет тревогу», «Когда уже это закончится?».