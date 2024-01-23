«Воздух, как в кочегарке». Губернатор Котюков проведет заседание по экологии после жалоб красноярцев

Об этом губернатор Красноярского края сообщил в своем тг-канале, отметив, что читает комментарии красноярцев. Михаил Котюков отметил, что «большая часть» из них в последние дни касается вопросов экологии.
«Проведу на этой неделе заседание общественно-экспертного совета по экологии, обсудим ситуацию», — написал губернатор.
На момент публикации этой новости запись собрала более 500 комментариев от красноярцев. Горожане поддержали Михаила Котюкова и просят его «повлиять на ситуацию».
«Ночами окно вообще не открыть. Воздух, как в кочегарке», — пишет одна из жительниц города.
Ранее режим НМУ объявили в Красноярске с 19 по 22 января, но потом его продлили до 19 часов 23 января.