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«Воздух, как в кочегарке». Губернатор Котюков проведет заседание по экологии после жалоб красноярцев

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заседание экспертного совета по экологии Михаил Котюков планирует провести на этой неделе.
Источник: НИА Красноярск

Об этом губернатор Красноярского края сообщил в своем тг-канале, отметив, что читает комментарии красноярцев. Михаил Котюков отметил, что «большая часть» из них в последние дни касается вопросов экологии.

«Проведу на этой неделе заседание общественно-экспертного совета по экологии, обсудим ситуацию», — написал губернатор.

На момент публикации этой новости запись собрала более 500 комментариев от красноярцев. Горожане поддержали Михаила Котюкова и просят его «повлиять на ситуацию».

«Ночами окно вообще не открыть. Воздух, как в кочегарке», — пишет одна из жительниц города.

Ранее режим НМУ объявили в Красноярске с 19 по 22 января, но потом его продлили до 19 часов 23 января.